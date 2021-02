Herecký klan expanduje už od dětských let: Před kamerou se poprvé objevil syn švagrové Ani Geislerové

Kristýna Janáčková si zahrála macechu svého syna ve filmu o Janu Amosovi Komenském. Foto: archiv K. Janáčkové

"Vděčná stát před kamerou a hrát poprvé se svým synem v tak úžasném projektu, jakým je celovečerní film Jako letní sníh, který vypráví o učiteli národů Janu Amosovi Komenském. Zprvu jsem se tomu bránila, chtěla jsem syna ušetřit nejen instagramového světa, ale i světa hereckého. Nakonec jsem svolila a jsem za to moc ráda," informovala Kristýna.

"Točilo se navíc v přenádherném skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, v mém rodném kraji, kde Luis poprvé zjistil, že je vlastně taky Valach a nadšeně to všem říkal. Hrál syna Ámose Komenského, kterého hraje David Švehlík, a já jsem hrála jeho třetí ženu, tudíž jsem byla Luisovi macechou," popisovala.

"Zprvu jsem trnula, jak to dá, hlavně náročnou scénu v noci, ale zvládl to na výbornou a já jsem na něj byla moc pyšná. Děkujeme za důvěru úžasnému panu režisérovi Hlavsovi a jeho ženě, že jsme mohli být součástí. Za to štěstí být obklopeni skvělými lidmi. Škoda jen, že to bylo tak krátké," dodala herečka. ■