Nový a snad už lepší rok přeje novou písní: Petr Bende ji složil těsně před Silvestrem

Petr Bende a jeho píseň Do nových roků Video: PetrBendeCZ

"Když jsem v březnu začínal na Facebooku s vysíláním, které jsem pojmenoval Živě z obýváku, tak jsem zaprvé nemyslel, že se tomu budu věnovat do konce roku, a zadruhé jsem to bral jen jako dočasné setkání s fanoušky do té doby, než se bude smět opět koncertovat. Trošku se nám to protáhlo," řekl Super.cz Bende.

"Má archivářka Marta Mastná mě překvapila statistikou. Když jsem uviděl, kolik hodin jsem to vlastně odvysílal, byl jsem sám opravdu zaskočen. Ale neskonale se těším na koncerty, tak snad nám nový rok konečně přinese možnost vrátit se na pódia," doufá.

Konec roku přinesl Petrovi kromě bilancování také múzu. Na konci prosince napsal novou píseň. Natolik ho oslovila, že ji v domácím studiu hned natočil, nazpíval a zaranžoval. Po pár dnech je tak na světě novoroční skladba s příhodným názvem Do nových roků.

"Přemýšlel jsem, jak lidem okolo mne, především fanouškům, co jsou stále se mnou a podporují mě, poděkovat. Nakonec to přišlo samo, a tak všem, prostřednictvím nové skladby, přeji krásný rok 2021 jen ve zdraví a štěstí," uzavřel zpěvák. ■