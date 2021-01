Upletl si na sebe bič? Moderátor Snídaně prozradil, co u sebe chce v novém roce změnit

Milan Peroutka Foto: foto Pavlína Lindová

Konec roku si tak užil v klidu doma, a dokonce si dal do roku 2021 několik plánů. „Předsevzetí si dávám prakticky po celý rok, protože je na Nový rok považuji za alibismus. Když chci přece něco udělat, můžu to změnit hned,“ svěřil se Super.cz zpěvák, který se chce dostat do formy, ale i více odpočívat.

„Obecně bych si přál ale více sportovat, číst, zpívat, dřív chodit spát, dřív vstávat, věnovat se svým bližním, poznávat a poctivě dělat svou práci. Kdysi jsem si přál čistit si zuby třikrát denně, tak to už mě pustilo. Myslím, že si přeji prakticky to, co my všichni. Tak nám tím pádem všem držím palce! A taky nám všem přeji v tomto roce více kultury, ať si hýčkáme i naši duši. To je moc důležitý,” sdělil pro Super.cz Milan Peroutka, který už se těší, až se vrátí do divadla ke zkouškám muzikálu Láska nebeská. ■