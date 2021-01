Tak se měnila její postava v bikinách: 11 kilogramů, které shodila, už Kamila Nývltová nechce nikdy zpátky

Kamila Nývltová nyní a před 11 lety v bikinách Foto: archiv K. Nývltové

Před jedenácti lety měla zpěvačka Kamila Nývltová (31) o jedenáct kilo víc než teď. A už by nikdy nechtěla, aby se jí vrátila. To, že se může chlubit břišním pekáčem, ovšem nemá zadarmo. "Výstrahou je pro mě právě fotka, jak jsem v bikinách vypadala tehdy a teď," svěřila Super.cz.

"Moje životospráva se za jedenáct let od chvíle, kdy jsem nastoupila do hudební branže, dost změnila. Dříve jsem jedla absolutně všechno, a ještě jsem se narvala klidně v jedenáct večer a bylo mi to jedno a šla spát," popsala nám.

Kamila Nývltová tráví nouzový stav u rodičů v Podkrkonoší.

Super.cz

"Hýbala jsem se sice odmala, ale pak se všechno změnilo a já začala být takový malý buclík. Tak jsem si řekla dost," vyprávěla, jak se kvůli sobě i branži, v níž pracuje, rozhodla pro radikální změnu ve své životosprávě.

"Moje dnešní životospráva je především o zdravém jídle a zdravém pohybu, ale jak říkám, nic se nemá přehánět, takže i já dokážu sníst kvanta cukroví a hranolků, ale pak vím, že to vyběhám, a tím pádem si nic nevyčítám," vysvětlila. ■