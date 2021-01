Mašlíková o vztahu s manželem a sdílení společného lože: Víme, jak to doma mají

Hana Mašlíková s manželem Andrém a synem Andreáskem Michaela Feuereislová

Spíš než k návratu ale spěje toto manželství k rozvodu.

"Žádný návrat se nekoná. Snažíme se jen být dobrými rodiči, aby to mělo co nejmenší dopad na Andreáska. Udělali jsme společné Vánoce kvůli našemu milovanému synovi. Podnikáme spolu procházky a André tráví často čas s malým i u nás doma. Občas tady i přespí, ano v naší manželské posteli, protože to máme vyřešené a jsou z nás kamarádi," řekla Super.cz Hanka.

Doufá, že přáteli zůstanou třeba i poté, co si jeden z nich najde novou známost.

"Já nevím, jestli je tento stav udržitelný, jestli takhle skvěle můžeme a budeme fungovat navždy, ale zatím se o to snažíme," dodala Mašlíková. ■