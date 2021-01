Před 15 lety prožíval Filip Čapka se svým nejlepším kamarádem jeho nástup do Ulice. Teď se budou na place potkávat

Oblíbený herec je novou posilou nekonečného seriálu. Foto: TV Nova

Na to, aby kývnul na nabídku do nekonečného seriálu, mu pomohla osobní zkušenost jeho nejlepšího přítele Adriana Jastrabana alias Bedřicha Lišky, který v seriálu působí od jeho začátku.

„Je to můj kamarád, přítel, vynikající herec, druhý sourozenec. Mé druhé já sedm let v olomouckém divadle a poté dlouhá léta tady v Praze. Hodně jsme se toho spolu naučili, pochopili, objevili. V herectví i v životě. Před pár lety se naše cesty rozdělily, abychom se opět potkali na Ulici,“ říká Filip Čapka.

Vzpomíná na to, když před lety kývnul na stejnou nabídku právě jeho nejlepší kamarád. „Když Adrian s Ulicí začínal, vlastně jsem to tak trochu prožíval s ním. A Ulici jsem sledoval. Před půlrokem jsem mu zavolal s tím, že budu Vítek Klíma a že jako na co si dát bacha a jak to tam chodí. Věřte, nevěřte, ozvalo se: V pohodě, tady nikdo neprudí, dobrá partička,“ prozradil herec.

Na rozdíl od ostatních herců, kteří se většinou sami na sebe nemohou v televizi ani podívat, Filip Čapka je pozoruhodnou výjimkou. „Dívat se budu. Patřím k těm hercům, kteří se vidět potřebují. Vždycky mě to posunulo dál v tom, co příště udělat jinak,“ překvapil. ■