Dcera Marty Kubišové je bez práce, ale není bez činnosti: Katka mi teď dělá ošetřovatelku

Marta Kubišová s dcerou Kateřinou Foto: hermina.cz

Kvůli zdravotním problémům si udržuje Marta Kubišová (78) distanc od společnosti. Umělkyně, která je živoucím symbolem Sametové revoluce, patří kvůli své nemoci - chronické obstrukční plicní nemoci - a věku, do skupiny ohrožené koronavirem. Svůj byt tedy opouští pouze kvůli návštěvám lékařů, venčení pejska a krmení koček.

„V krmení kočiček se střídáme s mými přáteli, já chodím dopoledne, oni většinou k večeru,“ popisuje svůj rituál.

Národem milovaná zpěvačka se ale v době pandemie stýká s minimem lidí. Pravidelný kontakt má se svou dcerou Kateřinou, která ji často navštěvuje. „S tou se samozřejmě stýkáme, dělá mi pečovatelku,“ říká paní Marta, v jejímž hlase je slyšet vděčnost a láska.

I když Kubišová ve svých pětasedmdesáti letech oficiálně ukončila uměleckou kariéru, tak dceru nadále využívá v pracovních záležitosti.

„Skončily jsme s tím, že mi dělala PR manažerku, ale ona to v podstatě neoficiálně dělá dál. Nedaří se mi orientovat v těch IT záležitostech a ona mi v tom nesmírně pomáhá a já jsem jí za to vděčná,“ uvedla zpěvačka a dále jedním dechem dodala: „Katka je momentálně bez práce. Paní na pracovním úřadě se jí nedaří najít práci a tak mi může pomáhat.“ ■