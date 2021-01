První rozhovor s těhotnou muzikálovou hvězdou: Zatím přibrala půl kila, s testem přišel manžel

Elis Ochmanová Super.cz

Zpěvačka a hvězda muzikálů Čarodějka a Robinson Crusoe Elis Ochmanová čeká miminko. Elis začíná čtvrtý měsíc těhotenství, pohlaví prvního potomka zatím netuší. Termín porodu má na začátku letních prázdnin. A v září už by se ráda vrátila do divadla.

"Bylo to plánované, ale velmi krátce. Při druhé koronavirové vlně, když se znovu všechno zastavilo, jsme si řekli, že to zkusíme a vyšlo to téměř okamžitě," řekla Super.cz Elis, která je prakticky od začátku roku kvůli zavřeným divadlům bez práce.

"Kdy jindy než teď. Pak by nám to třeba blokovalo práci, nyní můžeme být v klidu, ležet si doma," vysvětluje.

Elis je ve 13. týdnu těhotenství. "Dala jsem si zveřejnění jako dárek k narozeninám, které mám 1. ledna. Letos jsem si narozky neužila ani já, protože pít nemůžu. Bylo to s nealko šáněm a šli jsme brzy spát," smála se.

Jak těhotenství oznámila manželovi? Sám přišel s testem, Elis mu jen potvrdila, že jeho domněnka byla správná.

Zatím prakticky nepřibrala. "Mám nahoře možná půl kila, víc ne. Přibrala jsem ale předtím, než jsem otěhotněla," dodala Elis s tím, že těhotenské nevolnosti má minimální. " Doufám, že to tak zůstane," přeje si.

Elis na konci roku zkoušela hlavní ženskou roli v muzikálu Robinson Crusoe. Kdy bude premiéra, zatím netuší. Záleží na opatřeních vlády. "Nemyslím si, že vláda na jaře divadla otevře. Od června by se mělo hrát na hradech a zámcích. Tam bohužel budu chybět. Ale ráda bych se v září vrátila do Robinsona do Divadla Na Maninách. Věřím, že po létě, kdy bude i proočkovanost, už se zase všichni sejdeme v divadle. Chybí mi to a moc se na to těším, " dodala Ochmanová. ■