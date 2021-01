Bohužel nevyšly peníze a nebylo možné dál fungovat, posteskla si Marta Kubišová nad zrušeným pořadem Chcete mě?

Televize se rozhodla pořad Chcete mě? ukončit. Foto: VDN Promo

„Ano, ten pořad je už zrušený, poslední díl byl odvysílaný týden před Vánocemi,“ uvedla pro Super.cz se smutkem v hlase Kubišová. „Od loňského září se diskutovalo o tom, jak to půjde dál. Bohužel nevyšly peníze a nebylo možné dál fungovat,“ krčí rameny paní Marta.

Zpěvačka v pořadu už od minulého roku nevystupovala ze zdravotních důvodů. „Měla jsem problémy s koleny. Nemohla jsem dlouho stát a nabízet pejsky na kameru, aniž bych necítila únavu a bolest. Ta nestálost kolen byla velká,“ poslala své problémy s dolními končetinami, které se nyní výrazně zlepšily.

Poslední tečkou v této kapitole byla pandemie koronaviru. Národem milovaná zpěvačka totiž trpí chronickou obstrukční plicní nemocí, a tím pádem spadá do ohrožené skupiny. „Věděla jsem, že tohle je můj konec v pořadu. Že si nemůžu dovolit fungovat dál," řekla smutně.

Velká milovnice zvířat nachází útěchu v rozvoji pomoci němým tvářím na sociálních sítích. „Zaplať pánbůh to aspoň funguje tímto způsobem. A třeba je to budoucnost a správná cesta. Je totiž potřeba útulkům neustále pomáhat. Jsem ale ráda, že se veřejnost zajímá o zvířata mnohem víc než dřív a že se zlepšuje informovanost,“ říká a jedním dechem dodává: „Myslím si, že to není všechno úplně ztracené, protože by si ten pořad mohl najít místo na internetu. To už ale není pro naši generaci, ale pro tu novou. Nevím, jestli mi to moji souputníci nebudou mít za zlé, že jim beru tuto možnost.“

O přesunu z obrazovky na internet se počítá i na Kavcích horách. „Za léta, kdy byl pořad vysílán se doba proměnila, právní prostředí a ochrana zvířat je na diametrálně jiné úrovni, zvířatům dnes velmi efektivně pomáhají nalézt nové domovy samotné útulky a spolky prostřednictvím sociálních sítí, proto samotná televizní nabídka zvířat již ztratila na své efektivitě. Je třeba hledat nové cesty jak zvířatům v nouzi pomáhat," nechala se slyše tisková mluvčí České televize Karolína Blinková, která dále uvedla: „Česká televize si je vědoma odkazu pořadu „Chcete mě?“ a tématice potřebných zvířat se bude věnovat i dál ve svých stávajících i nových pořadech a formátech."

Pořad Chcete mě? se na obrazovkách objevil 3. května 1992. U jeho zrození stáli nejen scenárista Jiří Šebánek a režisér Ladislav Daneš, ale hned od začátku jako spoluautorka konceptu a tvář pořadu také Marta Kubišová. V roce 1995 byl přizván ke spolu moderování pořadu Zdeněk Srstka. Oslnil tehdy diváky na tolik, že se díky jemu povedlo umístit v krátkém časovém horizontu 45 zvířat. V roce 2019 se připojil k moderátorům i Petr Rajchert, který pořad moderoval až do jeho konce. ■