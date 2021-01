Byla krásná, ale oplácanější. Máme čtyři roky staré fotky Natálky ze Svatby na první pohled v plavkách

Natálka Mykytenko Foto: Archiv D. Mesarošové

Hvězda reality show Svatba na první pohled Natálka Mykytenko toužila po úspěchu dlouho. Dokonce se, jak Super.cz zjistil, účastnila modelingového kurzu Dominiky Mesarošové (35). V roce 2016 byla v Egyptě v rámci projektu Poleť s Dominikou Mesarošovou k moři. "Můj projekt nebyla soutěž krásy, byl to camp, aby se holky naučily cvičit, líčit, zdravě jíst, pózovat a chodit na mole," řekla Super.cz Dominika.

Natálku Mykytenko si pamatuje. "Líbila se mi, měla krásný obličej, ale chyběla jí výška. A také byla oplácanější než teď, když byla v show Svatba na první pohled. Vždy na campu volíme na konci vítězku, tou se nestala," prozrazuje Mesarošová, která projekt organizovala desetkrát.

"Ráda bych se k tomuto projektu jednou vrátila, moc mě to bavilo. Bylo to jako moje dítě. Ale uzavřelo se krásných deset ročníků a život jde dál. Já otěhotněla a jsem tou nejšťastnější maminkou syna Eliána. Hlavním důvodem, proč se nepokračovalo, byly teroristické útoky v té době. Rodiče se báli děvčata pouštět do zahraničí, což chápu," dodala Mesarošová. ■