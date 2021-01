Sexy kráska ze StarDance předvedla figuru: Na své vyrýsované postavě teď maká především doma

Martina Marková je neuvěřitelně sexy. Foto: Super.cz/archiv M. Markové

Bývalá tanečnice StarDance se stala trenérkou fitness a propadla zdravému životnímu stylu. Díky tomu má neskutečně vyrýsovanou figuru. Na té maká i nyní v době nouzových opatření, kdy na sobě dře doma. „Bohužel nebo bohudík se věnuji práci především online. Ať už fitness programu BodyHunters, nebo jako trenérka svým klientům pomocí online coachingu. Samozřejmě mi není stále veselo. Je mi líto lidí, kteří kvůli situaci o svou práci přišli nebo se nemohou už dlouho setkat se svými blízkými a rodinou,“ svěřila se Super.cz Martina, která to má podobně.

„Ani já jsem se s prarodiči už dlouho nesetkala. Naučila jsem ale babičku facetimovat a často si voláme. Někdy mi babička ukazuje, jak cvičí, má vždy velkou radost, že se mi může pochlubit, jak jí to jde. Je úžasná,“ prozradila Martina, která je s příbuznými v kontaktu přes videohovory. Těžké období se snaží zvládat s optimismem. „Snažím se být zodpovědná a učím se se těšit z maličkostí a za daných okolností to opravdu funguje. Některé situace a věci jsou mi najednou vzácné. Snažím se ale příliš netrápit tím, co nemohu ovlivnit, a spíše se soustředit na to, co mohu, a pracovat a pomáhat tam, kde se dá,“ svěřila Marková, která rozhodně nebude patřit k těm, kteří po Vánocích řeší kila navíc. ■