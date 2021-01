Svůdná Brazilka provokuje v bikinách. Slavná modelka, co má ráda sex pětkrát týdně, vystavuje štíhlé tělíčko v Karibiku

Izabel Goulart Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Bývalý andílek Victoria´s Secret se pyšní štíhlou postavičkou, kterou ráda ukazuje v sexy bikinách. Izabel byla často kritizována za až příliš vyhublou postavu, ale ona sama se cítí skvěle a negativní komentáře neřeší.

V modelingu patří pořád k úspěšným kráskám a daří se jí také v osobním životě. Je zasnoubená za fotbalového brankáře Kevina Trappa (30), s nímž si prý dopřává sex i pětkrát do týdne. Ovšem pouze za předpokladu, že jeho tým neprohrál, jinak prý německého fotbalistu nesvede ani nahá. A to už je co říct... ■