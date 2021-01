Popálená blogerka Týnuš Třešničková se pochlubila novým přítelem: Prozradila nám, co je sblížilo

Týnuš Třešničková s přítelem Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Intagram T. Třešničkové

„S přítelem už tvoříme pár nějakou chvíli, ale dlouho jsme byli pouze přátelé. Zjistili jsme, že toho máme spoustu společného, jako právě i vášeň k cestování a poznávání nových míst. Rozhodli jsme se příchod nového roku oslavit v Alpách,“ svěřila se Super.cz Týnuš.

Poslední vztah, který blogerka a youtuberka oficiálně prezentovala na veřejnosti, byl s podnikatelem Viktorem Hájíčkem (35), se kterým zažila i osudnou návštěvu turecké restaurace, kde byla popálena při výbuchu hořlaviny.

V istanbulské nemocnici prožila náročnou skoro roční léčbu a po návratu do Česka začala podstupovat další procedury na korekci jizev. Nyní se pomalu, ale jistě vrací její kůže v oblasti obličeje, dekoltu a rukou do původní podoby, z čehož má radost nejen ona sama, ale také fanoušci, kteří jí pod fotkami lichotí, jak jí to sluší.

Bylo jasné, že tahle krásná brunetka dlouho sama nezůstane, a nyní světu ukázala, že do roku 2021 vstupuje po boku nové lásky. Přítele Ladislava přejí Týnuš nejen fanynky, ale také další známé blogerky a celebrity, například moderátorka Michaela Ochotská (36), která fotku šťastné a zamilované Týnuš s novou láskou okomentovala emotikonem srdce. ■