Nemá jenom dva vnuky od Simony Stašové: Jiřina Bohdalová je spřízněna se známým zpěvákem, jeho dceři šla za kmotru

Tím se vysvětlilo, proč herečka, která si jinak všechny nabídky pečlivě vybírá, přijala návrh, aby si zahrála v Jandově nejnovějším videoklipu k písničce Nemám páru, který se točil ještě před Vánoci. "Tohle se nedalo odmítnout. Rodině se neodmítá a já patřím do rodiny, protože jsem tam kmotrou Anežky," vysvětlovala Super.cz Bohdalová, která si zaskočila zahrát maličkou nemluvenou roli. "Pokud má nemluvená role obsah, tak se to dělá dobře," míní.

Když měla splněnu svoji povinnost a v rámci role vhodila muzikantovi peníze do futrálu od kytary, probrali jsme lehce i knihu jejích pamětí Můj život mezi slzami a smíchem, která nedávno vyšla. "Ta knížka má jednu výhodu, je čtivá. Psala jsem ji s panem Jiřím Janouškem, který psal předtím o panu Werichovi," ocitla se v nejlepší společnosti herečka.

Ta letos oslaví devadesáté narozeniny v kondici, kterou by jí mohli závidět i padesátníci. Podle ní je to hodně o genech, takže její doporučení, jak se držet ve formě, se dá jen těžko aplikovat. "Mít takové rodiče, jako jsem měla já. To se dědí. Maminka taky vypadala dobře," míní herečka. ■