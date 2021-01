Moderátor Petr Vojnar skončil na Nový rok pod kudlou: Měl jsem takové bolesti, že se mi chtělo skočit z okna

Petr Vojnar Foto: Super.cz/Herminapress a archiv P. Vojnara

"Zažíval jsem to zhruba v půlročních periodách. Vždycky se to ale nějak samo rozehnalo. Teď se to o svátcích nějak zacyklilo, s hodováním na Vánoce to nemělo nic společného, a bylo to špatné furt. Už jsem to nemohl vydržet, měl jsem takové bolesti, že se mi chtělo vyskočit z okna. Byla to jen otázka času," svěřil.

Petr si na Silvestra večer zavolal sanitku a operovali ho hned ráno na Nový rok. "Beru to ale tak, že kdy jindy už by si měl člověk udělat pořádek v životě a zbavit se všeho zlého. V mém případě žlučníku. Zřejmě mě čeká ještě další operace, protože doktoři mají podezření, že mi ještě nějaký kamínek utekl do žlučových cest, protože mám stále špatné výsledky testů," upřesnil Petr, kterému nezbude na památku ani jizva, jen čtyři dírky, protože ho operovali laparoskopicky.

"Pořád to ještě bolí, uvidíme, jak dlouho ještě budu v nemocnici, nevím. Ale nejméně do pátku. Ale času mám dost, protože mám relativně dost volna a o práci kvůli tomu nepřijdu. Hlavně, že už budu v pořádku. A aspoň zhubnu, protože už jsem tři dny nejedl. I když bez takové diety bych se obešel," dodal moderátor. ■