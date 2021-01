Požár v domě Andrey Pomeje. Takhle si vstup do nového roku sexy dýdžejka opravdu nepředstavovala

Andrea Pomeje Michaela Feuereislová

"Měli jsme obrovské štěstí, že jsme zareagovali tak rychle. Chytla nám zástrčka, ale na snad skoro nejhorším místě. Za vestavěnou mikrovlnkou a troubou. Andy si všimla, že se kouří ze skříně, tak jsem běžel shodit jističe. A když jsem vyběhl, Andy už křičela, že hoří," řekl Petr.

"Nejdřív jsem zkusil urvat skříň ze zdi, ale uvědomil jsem si, že to je špatný nápad. Potom mě napadlo, že musím vytrhnout našroubovanou mikrovlnku. Všechno se dělo strašně rychle. Vytrhl jsem ji i se šrouby a uhasil požár. Je to dost očouzený, ale zaplaťpánbůh, že to dopadlo, jak to dopadlo," dodal Petr. ■