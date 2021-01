Agáta Hanychová se ukázala v prádle a pustila se do cvičení. Komu ukázala vztyčený prostředníček?

Agáta Hanychová Foto: archiv A. Hanychové

Agáta Hanychová (35) vstoupila do nového roku po svém. Pustila se do cvičení, aby zformovala svou postavu. Ještě předtím se fanouškům ukázala jen v prádélku.

„Chtěli jste to, tak tady to máte. Nikdy není pozdě začít. Když nemůžeš, tak přidej. Ať už je za měsíc,“ pustila se Agáta do tvrdé makačky. Většina fanoušků Agátu chválila s tím, že už teď má postavu skvělou, a tak není důvod cvičit. S dobrou radou přispěchala například Ornella Koktová (27).

„Za mě vypadáš líp takhle, když máš ty nohy jak kostnatý hůlčičky, je to moc. Ať tě nápadníci také můžou za co malinko chytnout,“ radila Agátě nastávající trojnásobná maminka.

Agáta to záhy schytala od některých anonymních pisatelů, kteří její hubnutí nemístně kritizovali. Těm odpověděla po svém. Fotkou se vztyčeným prostředníčkem.

„To jen na některý komentáře, jak to slušně napsat, krav, co nemají ani profilovou fotku. Vím, že nemusím zhubnout, ale spíše zpevnit, ale stále nechápu ty lidi, kterým tak ležím v žaludku, že mají stále tu potřebu ztrácet čas se psaním komentářů,“ divila se Agáta, která se nakonec smířila s tím, že to nezmění.

Modelka se navíc s novým rokem rozhodla, že blond vlasy opět vymění za tmavší odstín. „Mám změny ráda. Myslím si, že když se něco změní, tak od základu. S vlasama se mění i soukromý život. Není kluk, nebudou blond vlasy,“ řekla Super.cz Agáta. ■