V létě veselka a na konci roku nejkrásnější dárek: Hvězda muzikálu Čarodějka oznámila těhotenství

Elis Ochmanová Foto: archiv E. Ochmanové

V srpnu řekla "ano" svému partnerovi Karlu Dorazilovi. "Bylo to krásné. Počasí nám sice úplně nepřálo, ale říká se, že to prší štěstí. Při obřadu jsme byli dojatí asi oba a slzy byly na krajíčku. Naštěstí jsme to zvládli ustát," řekla tehdy Super.cz Elis, která si sama navrhla svatební šaty. A že jim to štěstí napršelo, skrze PF roku 2021 oznámili, že čekají prvního potomka.

„Rok 2020 byl zvláštní, ale já jsem si ho vlastně moc užila. Byl pro mě výjimečný tím, že jsem měla spoustu času na rodinu a nejbližší, vdala jsem se a na konci roku jsme si nadělili ten nejkrásnější dárek. (Ne, nedržíme mi břicho, protože jsem jen tlustá),“ napsala na Instagramu Ochmanová, kterou tak v novém roce rozhodně čeká něco radostného, a to je rodičovství. ■