Takhle vypadá šťastný tatínek: Bohuš Matuš popřál k novému roku s dcerkou Natálkou v náručí

Bohuš Matuš (47) je nyní hrdým otcem, a tak si k novoročnímu přání svým fanouškům vybral snímek, kde drží ani ne měsíční dcerku v náručí. Malá Natálka se narodila 5. prosince.

„Nechtěl jsem k porodu, protože jsem taková citlivá duše, ale šel jsem, protože Lucinku miluju. Trvalo to hodně dlouho, to čekání. Porod proběhl skvěle. Dokonce jsem přestřihl pupeční šňůru. Chvíli jsem i plakal, a to nikdy nepláču,“ svěřil se nedávno Super.cz dojatý novopečený tatínek.

Bohuš Matuš o narození dcerky

„Lžičku hrdosti, hrníček radosti, kotlík úspěchů, jezírko peněz, moře štěstí, oceán zdraví a celý vesmír lásky do nového roku přeje BM s rodinou,“ napsal ke snímku s dcerou na účet na Instagramu, který mají společně s přítelkyní Lucií. ■