Snoubenka miliardáře Karla Janečka ukázala bříško v bikinách: Těhotná Lilia přivítala nový rok v Egyptě se známou zpěvačkou

Lilia Khousnoutdinová ukázala těhotenské bříško. Foto: instagram L. Khousnoutdinové

Lilia je těhotná potřetí. S Karlem mají dvouletou dceru Isabelu, z předchozího vztahu má syna Lea. "Jde to, ale nosit dvouleté dítě na rukou v pátém měsíci není žádná sláva," zmínila ke svému stavu pro Super.cz.

V plánech ji ale těhotenství zatím neomezuje. Dokonce s kamarádkou, zpěvačkou Olgou Lounovou, vyrazila za mořem do Egypta. Pro fanoušky se nechala zvěčnit i s rostoucím těhotenským bříškem v bikinách.

Autorka mnoha projektů věnujících se zejména ženské tematice, mimo jiné Jsem žena, jsem bohyně, odtud připravila i online vysílání na téma Tvořit a žít o nových začátcích, které mohou zájemkyně sledovat již dnes večer.

"Nerada vidím, kolik strachu je všude kolem, hlavně ve virtuálnim prostoru. Strach z viru, strach z očkování, strach z budoucnosti. Strach vyhrává tak nebo onak. Pokud máme malé děti, musíme ale věřit, že budoucnost bude krásná. To ani jinak nejde," míní Lilia.

"Místo strachu pojďme hledat scénáře, které fungujou, které se dokážou zasadit o to, co chceme, nikoli myslet dokola na to, co nechceme a čeho se bojíme. Nikdo nechceme žít ve strachu. Všechny ve finále touží po zdraví, lásce, možnosti vykonávat práci, která nás těší, štěstí a hlavně, aby byly děti v pořádku," dodává. ■