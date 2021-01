Takhle vypadá početná rodina Cristiana Ronalda: Na příchod nového roku to doma pořádně vyzdobili

Cristiano Ronaldo Profimedia.cz

Po vánočním společném snímku u stromečku přidal i snímek z oslav příchodu nového roku. Před pár týdny prodělal koronavir a na nový rok popřál svým 250 miliónům fanoušků, aby v novém roce bojovali a nic nevzdávali, což je i jeho životní heslo.

„2020 nebyl jednoduchý rok, o tom není pochyb. Nikdo z nás není lhostejný vůči bolesti a utrpení, které covid-19 přinesl tomuto světu. Nyní je čas se odrazit a ukázat, že společně můžeme něco změnit,“ začínal své přání do nového roku slavný fotbalista a pokračoval: „Bez ohledu na to, jak tvrdý může být náš pád, to, co nás definuje, je způsob, jakým se postavíme na nohy a jak rychle jsme připraveni čelit novým překážkám. Zkusme tedy z roku 2021 udělat nový začátek, protože každý z nás se stále může stát lepší verzí sebe samého. A když to uděláme všichni společně, možná přijdeme na to tajemství, jak obrátit věci k lepšímu.“

Cristiano napsal svou motivační řeč ke snímku celé jeho početné rodiny a jeho partnerka Georgina (26) přidala snímek jich dvou, kterou fotbalista sdílel a znovu zdůraznil, jak moc ji miluje. Silvestrovskou výzdobu měli tedy doma parádní.

Společně vychovávají čtyři děti. Dceru Alanu (3) Georgina Ronaldovi porodila a dvojčata Evu Mariu a Matea i nejstaršího syna Cristiana Jr. přivedla na svět náhradní matka. ■