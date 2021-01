Britská moderátorka (49) se s uplynulým rokem rozloučila sexy snímkem jen v kalhotkách

Amanda Holden Profimedia.cz

Moderátorka a porotkyně v soutěži Británie má talent na svůj profil na Instagramu přidala snímek, na kterém na sobě má jen kalhotky. Snímek, na kterém je zády, ukazuje její stále pevný zadeček, na kterém její kalhotky hlásají: „Sbohem 2020.“

Sama k sexy fotce napsala: „Pozadí vpřed.“

V prosinci Holden vyznala na sociální síti lásku svému manželovi Chrisi Hughesovi, kterého si vzala před 12 lety. „Skoro 18 let spolu a 12 let manželé. Nemohla bych žít bez tohoto úžasného, vtipného, krásného a chytrého muže. Je to ten nejlepší otec, miluji tě drahý,“ napsala do příspěvku. Společně mají dceru Alexu (14) a Hollie (8). ■