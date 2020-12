Nový rok manželé Vydra a Boušková vítají španělským zvykem: Co doma dělají?

Václav Vydra a Jana Boušková Foto: archiv V.Vydry a J. Bouškové

Manželé Jana Boušková (66) a Václav Vydra (64) (64) tvoří stabilní pár českého šoubyznysu a na každé společenské akci jsou vždy ozdobou. Rodinná pohoda a spokojenost z nich už mnoho let jen září. Hraní v divadlech jim moc chybí a už se oba těší na návrat na jeviště a samozřejmě na diváky. Proto je herečka moc ráda, že stále ještě natáčí postavu Lojzičky v seriálu Ordinace v růžové zahradě. My jsme herecký pár vyzpovídali, jak u nich bude vypadat letošní Silvestr.

„Uděláme něco dobrého a pro každého z nás talířek s dvanácti kuličkami hroznového vína. To je španělský zvyk, který dodržujeme. Symbolizují 12 měsíců v roce. Při odbíjení půlnoci musíte sníst každou vteřinu jednu kuličku a přát si nějaké přání,“ řekla Super.cz Boušková.

„Na Silvestra jsem měl mít dvě představení v Divadle na Vinohradech. Vždycky jsem byl otrávený, když jsem měl tenhle den hrát. Letos hrát nemůžeme a jsem otrávený právě z toho. Nesouhlasím s tím, ale nemohu proti tomu nic dělat. A právě ta bezmoc je nejhorší. Strašně nemám rád, když se něco zakazuje. Navíc něco, co dělá ostatním lidem radost,“ uvedl Vydra.

Jaké je jeho přání do nového roku?

„Hlavně zdraví, to je nejdůležitější. A trochu štěstí k tomu. A nějakou tu korunu. Aby nescházela, když je potřeba. A to bych přál i všem ostatním lidem. A ještě bych si přál, abychom našli sílu na to nenechat si vzít alespoň ty zbytky svobody, které nám ještě zbyly, a nepřestali si uvědomovat, co to vlastně ta svoboda je a co z nás zbude, když ji ztratíme,“ dodal oblíbený herec.

„Žádná předsevzetí si k novému roku nedávám. Každoročně se snažím ale udělat něco pro sebe. Učím se španělsky, anglicky, pečuji o své zdraví a také cvičím,“ dodala závěrem Jana Boušková, která se těší na návrat na divadelní prkna a na diváky v Národním divadle nebo v muzikálu Kvítek mandragory v Divadle Broadway. ■