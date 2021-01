Shakira ve videoklipu Girl Like Me Profimedia.cz

Uvedením nového singlu Girl Like Me vzbudila zpěvačka Shakira velký rozruch, což samozřejmě chtěla. Její outfit i tanečky jsou tak chytlavé, že je kdejaká instagramová hvězdička napodobuje. Toho se ovšem ujala i svérázná Britka s přezdívkou Knee Deep In Life, která si doma vyrobila napodobeninu oblečku a předvedla své "ladné" pohyby také.