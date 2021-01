Po pařbě mu nepomáhá nic: Bývalý Muž roku trpí i několik dní, rozhodně si z něj příklad neberte

Pepa Kůrka pije rád, ale mu pak hodně špatně. Super.cz

Skleničce se rozhodně nevyhýbá, i když je to fitness trenér a sportovec. Muž roku 2016 Josef Kůrka ovšem to, jak by měl zapařit bez následků, stále ještě nevychytal. "Po pařbě je mi vždycky špatně dva nebo i tři dny," řekl Super.cz.

"Čím jsem starší, tím víc je mi špatně a nepomáhá mi vůbec nic. Když se pořádně opiju, jsem pak úplně vypnutý. Nešáhnu na telefon a nemůžu fungovat. A taky na mě nic z osvědčených receptů nefunguje," svěřil.

"Když si dám třeba malé pivo, tak u něj nezůstanu. Piju pak další den a potom je mi špatně o to víc. Zkoušel jsem česnečku, občas si sypu cukr do vody, ale nezabírá to. Nejde mi pak ani spát a jenom trpím. Vlastně ani nevím, proč piju," přiznal Pepa.

"Nejhorší opice jsou, když to přetáhnu a piju třeba do devíti do rána. To jsem pak nepoužitelnej tři dny. O trochu líp mi je, když piju jenom tvrdý alkohol, ale já mám rád víno nebo pivo a po tom mi dost špatně je. Ale teď jsem dva dny zkoušel pít vodku a po té mi není nic, tak nevím, jestli u ní nezůstanu," uzavřel. ■