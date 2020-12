Silvestr po rockersku? Petr Kolář prozradil svůj recept na kocovinu a upřesnil i svůj vztah k alkoholu

Petr Kolář Super.cz

Kdeže staré rockerské časy jsou. Zpěvák Petr Kolář (53) dodrží všechny příkazy, co se omezení oslav příchodu nového roku týče. A bez problému. "Už několik let slavíme Silvestra v klidu doma," řekl Super.cz Kolář. Zavzpomínal ale i na bujařejší časy a prozradil i svůj recept na kocovinu.

"Recepty na kocovinu jsou hodně individuální. Můj otec třeba po kocovině pil mlíko, někdo má rád kyselé okurky a mně pomáhal silný vývar. Jsem polívkovej a vývar mě dostane z každé kocoviny. Doporučuju vyzkoušet všechno a v tom, co vám udělá dobře, pokračujte," radil zpěvák.

Podle něj je ale důležité hlavně předcházet tomu, aby tenhle stav nastal. "Doporučil bych hlavně vůbec nekombinovat. Po zkušenostech, kdy nám z toho bylo velmi špatně, už to vím. Hlavně nemíchat tvrdý alkohol s vínem nebo pivem. Věnovat se jednomu alkoholu a prolívat to vodou. I když se mi to ještě někdy občas vymkne z rukou a dám si panáka a pivo, ale už vím, kdy mám hladinu a mám dost," smál se.

"Mám kladný vztah k alkoholu a vždycky jsem měl, ale nepřeháním to, nikdy jsem se z alkoholu neléčil a nepodlehl tomu. Vždycky jsem to potřeboval spíš ve spojení s lidmi, s dobrou náladou. Potkat partu a prostě se opít. Nikdy jsem ale nepil doma sám," ujistil nás.

A jak přivítá nový rok? "Poslední dobou nikam na Silvestra nejezdím. Přes ten rok jsem lidi potkal, byly důvody se napít a poveselit. Teď jsem doma, v klidu. Připijeme si podle tradice šampaňským," svěřil. ■