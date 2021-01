Je to moje zlatíčko. René ze Svateb pěje na nevěstu Petru samé ódy. Ale jsou pořád spolu?

Petra a René jsou přátelé. Foto: TV Nova

Ani tady to expertům ze Svatby na první pohled nevyšlo. Dohromady dali fitness trenéra Reného a učitelku z mateřské školky Petru. Ti to spolu jako pár zkoušeli i po skončení show, během které zažili společnou dovolenou i bydlení.

„Dal mi najevo, že mu na mně opravdu záleží a je tady pro mě, ať už se rozhodnu jakkoliv,“ řekla Super.cz Petra, proč to s Reném ještě zkoušela. Nakonec ale stejně jako pár Natálka a František zůstali pouze přátelé. I když… Oba si nechávají otevřená vrátka.

„Nebudu lhát, řeknu to tak, jak to momentálně je, neříkám, že se to někdy nemůže ještě v budoucnu změnit, protože je to fakt jako na horské dráze, jednou tak a podruhé tak. Momentálně to máme na bázi přátelství, vycházíme spolu moc hezky, máme krásný vztah, když se někomu něco stane, jsme si vzájemně oporou,“ nechala se slyšet Petra.

To René na svou vybranou manželku pěl jen slova chvály a bylo vidět, že by si přece jen přál něco víc. Dokonce připustil další svatbu!

„Je to mezi námi otevřené, vídáme se, a jestli si nikoho nenajdeme, tak se v roce 2030 oficiálně vezmeme,“ smál se René. „Péťa je moje zlatíčko, mám ji moc rád, je úžasná. Občas je těžké se v ní vyznat, ale to k ní patří a určitě by mě hodně mrzelo, kdyby se naše cesty rozešly,“ dodal René.

A co na další veselku říká Petra? „Padlo něco takového, že pokud si za deset let nenajdeme jiného partnera, tak se vezmeme, a já se tomu smála, takže jsem to vlastně odkývala,“ uzavřela s úsměvem Petra. ■