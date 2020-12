Terminátor Vémola po velkém vítězství: Takhle drsňák Karlos vyznal lásku mamince své dcery

Karlos Vémola a Lela Ceterová Foto: archiv K. Vémoly

Vémola vyhrál nad Alexem Lohorém z Francie a urval titul ve střední váze. Obrovskou podporu měl právě ve své snoubence Lele, které vyznával po své výhře lásku.

„Byla jsi mou největší oporou, děkuji lásko,“ rozněžnil se drsný zápasník. „Titulový zápas máme doma,“ pyšně hlásila do světa Lela.

Ta to letos s Karlosem neměla jednoduché. Pár se letos rozešel a Lela se dokonce odstěhovala domů na Slovensko. Vémolovi vyčítala jeho údajné nevěry. Drsný zápasník šel ale do sebe a svou lásku se snažil získat zpět. Ta mu nakonec odpustila, vrátila se i s dcerou do Česka a svému milému odpověděla na žádost o ruku ANO. Příští rok by se tak mohla konat velkolepá veselka. ■