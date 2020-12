Očkování proti covidu má zastání i u Bohdalové. Zapojí se do celostátní kampaně

Jednou z osobností, které budou propagovat očkování, je Jiřina Bohdalová. Michaela Feuereislová

Na prahu devadesátky okouzluje svou vitalitou. Jen těžko byste hledali lepší adeptku, která by měla oslovit seniory v kampani na očkování proti nemoci covid-19, než Jiřinu Bohdalovou (89).

„Je to povinnost každého z nás. Myslím si, že je to důležitá věc a každý by k tomu měl přistupovat zodpovědně,“ uvedla paní Jiřina pro Super.cz.

Právě Bohdalová by měla být jednou z těch, kteří napraví reputaci ministerstva zdravotnictví po zahájení kampaně ne zcela povedeným inzerátem, který spíš odstrašoval a premiér Andrej Babiš jej označil za „katastrofální“.

„Nabídka mě velmi potěšila, ráda bych všem seniorům ukázala, že se nemusí očkování bát,“ řekla Blesku Bohdalová.

Natáčení a focení propagačních spotů proběhlo ještě před vánočními svátky. Jiřina Bohdalová zatím netuší, kdy bude kampaň spuštěna. ■