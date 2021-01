Dejdar, Machálková a Pogodová práskli svá novoroční předsevzetí: Co si do roku 2021 přejí?

Co si přejí do nového roku?

Na každém konci něco nového začíná. A s koncem roku vždy napjatě očekáváme, co přinese ten nový. K tomu také neodmyslitelně patří novoroční předsevzetí. My jsme vyzpovídali herce a zpěváky z Divadla Broadway a zajímalo nás, jaká novoroční předsevzetí si letos dali za cíl splnit.

„Novoroční předsevzetí si dávám, ale málokdy je všechna dodržím. To letošní zní: udržet si dobrou náladu, tentokrát cítím, že to dám,” sdělila Super.cz zpěvačka Leona Machálková (53).

Podobně to má i herečka Sandra Pogodová (45). „Po letech úspěšného porušování novoročních předsevzetí jsem schopná dodržovat jen jednu věc. Uvařit si na Nový rok čočku. Když si dáte 1.1. čočku budete mít ten rok peníze. Vzhledem k tomu, co se letos dělo, hodlám té čočky sníst plný náklaďák,” prozradila se smíchem Sandra.

S čím vstupuje do nového roku herec Josef Carda? „Předsevzetí si nedávám, ale na konci letošního roku mám jedno velké surfařské přání - stát na prknech,“ sdělil své přání herec. Jeho kolegyně Ivana Jirešová (43) to s předsevzetími také nepřehání. „Letos si je budu dávat poprvé a vzhledem k náročnějším podmínkám tak uvidím, jak dlouho je budu schopna dodržovat,” pochlubila se herečka.

Výjimku se rozhodnul udělat také Martin Dejdar (55). „Nedávám si je, ale letos udělám výjimku a předsevzetí si dám. Rok 2021 tedy už tím pro mě bude výjimečný. Těším se, že ten, na který jsem se těšil a měl magické číslo 2020, už končí,” prásknul nám známý herec.

Zpěvák Josef Vágner (30) má v tomhle také jasno. „Nerad zklamávám sám sebe, takže bych byl sám proti sobě, kdybych si nějaká předsevzetí dával. A předsevzetí typu, že začnu chodit cvičit či něco podobného stejně nemá smysl, protože všechno bude ještě nějakou dobu nejspíš zavřené,“ prozradil syn Karla Vágnera.

„Žádná předsevzetí si nedávám, protože bych je nesplnila nebo na ně za chvíli zapomněla. Ty nejčastější, že přestanu pít, kouřit a zhubnu si už dávno nedávám,” prozradila Adéla Gondíková (47). A podobně to má i Václav Vydra: „Já si žádná předsevzetí nedávám. Žiji, jak žiji a dělám všechno pro to, aby to bylo dobře. Na víc mi nezbývá čas.”

Daniel Hůlka (52) k tomu má téměř totožný postoj. „Já si nikdy žádný novoroční předsevzetí nedávám,” svěřil zpěvák. Zato zpěvačka Alžbeta Bartošová si své cíle dala. „Tenhle rok mám dvě předsevzetí - dodělat školu, a pokud to bude možné, trochu víc cestovat. Když jsme teď zavření, uvědomuji si, že cestování není samozřejmost a já chci toho ještě hodně vidět,” dodala zpěvačka. ■