Michal David stráví i Silvestra na Tenerife: Bujaré oslavy nehrozí, doma musí být v deset večer

Michal David doufá, že příští rok bude o něco lepší. Foto: archiv M. Davida

Hitmaker Michal David (60) tráví již několikátý týden na Kanárských ostrovech, kde také s rodinou prožil letošní Vánoce. Na ostrově Tenerife přivítá i příchod nového roku. Stejně jako všichni umělci si známý zpěvák přeje, aby se mohl vrátit ke své milované práci, začít opět koncertovat a aby se na prkna pražského Divadla Broadway, kde je spolu producentem, vrátili herci a do hlediště diváci.

Jak strávíte letošní Silvestr?

Bude to v klidu. Tady jsou také omezení. V deset večer je zákaz vycházení a scházet se s přáteli můžete jen v omezeném počtu. Navštívíme tedy odpoledne naše kamarády a v deset večer už budeme sami doma. Tak si otevřeme lahvinku šampusu a budeme koukat na telku.

Jak byste zhodnotil rok 2020?

Myslím, že to byl pro nás všechny ten nejhorší rok po 2. světové válce. Nevěřil bych před rokem, kdyby mi někdo řekl, co přijde. Zákazy vycházení, roušky, zavřené restaurace, kina, divadla, žádné koncerty, vystoupení. Nic takového jsem od svého narození nezažil. Myslím, že nikdo z naší generace.

Co byste popřál čtenářům Super.cz do roku 2021?

V prvé řadě zdraví a svobodu. Covid nás ohrozil nejen na zdraví, ale i na naší svobodě. Je to těžká životní zkouška, kterou si prochází celý svět. Tak si přeji pro všechny na této planetě porazit toho parazita, který nám všem ničí životy, a v této zkoušce obstát. Přeji všem plnohodnotný život, jako dřív. ■