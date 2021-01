Synové jí rostou jako z vody: Hvězda seriálu Vyprávěj i Ordinace upekla pro mladšího první narozeninový dort

Andrea Kerestešová Růžičková oslavila 1. narozeniny mladšího syna. Foto: instagram A. Růžičkové Kerestešové

Je to rok, co Andrea Kerestešová Růžičková (36) porodila svého druhého syna. S Jáchymem a Tobiášem, který oslavil svoje první narozeniny, je bývalá doktorka Marika z Ordinace v růžové zahradě maminkou na plný úvazek. Ve tříletém Tobiášovi prý už najde i pomocníka.

"Máme to hezky zařízené, protože ten náš prvorozený Tobiáš je velmi opatrný a Jáchym je opravdu hodně divoký. Takže Tobiáš nám vlastně pomáhá a hlídá nám Jáchyma, když potřebujeme strašně rychle něco udělat. Bere to skutečně velmi zodpovědně a řekla bych, že je to pěkně vyvážené," řekla Super.cz herečka, která se proslavila v seriálu Vyprávěj.

Ta s rodinou žije převážně v domě na venkově, který si předloni pořídili. "Mám to štěstí, že mám v téhle divné době dvě malé děti, tak bych toho stejně moc nedělala. V mém životě se tak nic nezměnilo, snad jen to, že ve městě je to velmi omezující a stresující. Takže jsem ráda, že jsme minulý rok koupili takový chalupo-dům na venkově, tam trávíme většinu času," míní. ■