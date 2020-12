Samota, nemocnice i alkohol: Hvězdy obrazovek popsaly svého nejhoršího Silvestra

Moderátor Televizních novin Petr Suchoň Michaela Feuereislová

„Na nejhoršího Silvestra se teprve těším, ale ten letošní je horký kandidát. Kamarádi mě zvou k sobě, že se budeme dívat na televizi. Údajně od čtvrt na devět dávají něco zajímavého na Primě. Ale vzhledem k tomu, že bychom se neměli scházet, vypadá to, že budu dělat společnost sám sobě,“ popsal Super.cz své plány moderátor 7 pádů Honza Dědek.

Letošek označuje za jeden z nejtěžších roků svého života, je tak rád, že končí. „Těším se na ten příští, o kterém pan profesor Pafko říkal, že to bude rok vagíny… totiž vakcíny. Už abych se mohl nechat očkovat,“ usmívá se.

Jeho kolegyně Laďka Něrgešová (44) prý obecně Silvestra moc nemusí. „Prostě jsem si k tomu dni, kdy se všichni chovají jak urvaní ze řetězu a všichni se máme na povel bavit a jít spát povinně až po půlnoci, nenašla vztah,“ řekla moderátorka Showtimu.

A její bilance? „Jsem z toho už tak unavená, že si vybavuji jen kličkování mezi opatřeními. Snahu udělat si i přes veškeré zákazy hezké dny. Neustálý strach, aby… A hledání světla na konci tunelu. Modlím se za lepší rok 2021!“ říká Něrgešová.

Podle moderátorky Televizních novin Kristiny Kloubkové (44) letošek hodně bral, ale i dával. „Vzal jistotu, volnost, cestování, klid…atd. Mnohé ale také dal, z mého pohledu navrátil jakousi lidskost, pospolitost a vnímání rodiny jako takové. Nejistota a strach je hrozná, ale nacházíme v sobě sílu jít dál, vnímat sebe i druhé a nevzdávat se,“ říká Kristina, která všem přeje hlavně zdraví a abychom neztráceli úsměv.

Nejhoršího Silvestra zažila v době těhotenství. „Totálně jsem ho zaspala, a když jsem se nad ránem probudila, tak jsme si připily s těhotnou švagrovou mlékem a šly jsme zase zvesela spát,“ podělila se o historku. „Ale žádný hrozivý Silvestr se u mě vlastně nikdy nekonal,“ dodala.

I herečka ze Sestřiček Natálie Halouzková (19) prý měla všechny Silvestry vždycky fajn, hlavně proto, že je trávila s lidmi, které má ráda. „Každopádně ten poslední Silvestr jsem to trošku přehnala s alkoholem, a to ráno už tak fajn nebylo,“ přiznala.

Rok 2020 jí vzal i dal - novou práci i nová přátelství. „A měla jsem čas přehodnotit určité věci a stanovit si priority a cíle,“ dodala.

Ani moderátor sportovní relace Branky, body, vteřiny na České televizi Vojtěch Bernatský (45) na končící rok jen nežehrá. „To víte, že mi chyběla volnost, bezstarostnost, možnost poznávat, ochutnávat, seznamovat se nebo třeba dělat kotrmelce na písečných plážích. Ale mohlo být i mnohem hůř,“ řekl Super.cz.

Čas trávil převážně doma s rodinou. „A byla velká příležitost si srovnat priority a uvědomit si, co je v životě to nejdůležitější. Mohli jsme změnit svoje zaběhnuté rituály a stereotypy, mohli jsme mnohem víc ocenit práci těch, kteří si to opravdu zaslouží, a taky lépe rozpoznat, jestli to s námi někdo myslí dobře, nebo ne. Napsal jsem další knihu, dostavěli jsme dům a jsme zdraví. Mám tajné informace od čarodějnic, že se všechno v březnu 2021 zlomí k lepšímu. A já jim věřím,“ dodal Bernatský.

O vzpomínku na nejhoršího Silvestra se podělil i další moderátor Televizních novin Petr Suchoň. „Strávil jsem ho jako dítě v nemocnici se spálovou angínou,“ svěřil Super.cz.

Co se jeho bilance týče, míní, že vždycky může být hůř. „Rok 2021 ale rozhodně bude lepší a bude líp, prostě BUDE! S pomocí vakcíny ochránit nejzranitelnější a my ‚produktivní‘ budeme makat a makat a makat. A taky si dělat radosti, i ty nejmenší, malé radosti přecházejí v ty velké. Nic není samozřejmost a život je dar,“ vzkázal Suchoň. ■