Paul McCartney si na dovolené uvázal apartní culíček: Takhle se k sobě s manželkou mají 9 let po svatbě

Paul McCartney Profimedia.cz

Společně je v odpočinkový moment vyfotili paparazzi, kteří tak zachytili zajímavý účes někdejšího člena skupiny Beatles. McCartney si vyzkoušel pánský culíček. Nejspíš mu jeho pěstované dlouhé kadeře v horku překáží.

Legendární muzikant nedávno vydal desku s názvem McCartney III, jejíž natáčení probíhalo během první vlny pandemie koronaviru. „Nesnažil jsem se napsat album, ale měl jsem těchto 10 písní a říkal jsem si, co s nimi,“ uvedl nedávno v rozhovoru pro BBC. „Karanténu jsem trávil se svou dcerou Mary a její rodinou, a k tomu jsem měl možnost chodit pracovat do studia. Šlo o bezpečné místo a vždy jsme dodržovali dostatečné rozestupy a byli velmi opatrní,“ prozradil také Paul.

Před vydáním ještě komunikoval s Taylor Swift (31), která mu prozradila po emailu, že bude vydávat svoji desku, a měla to v plánu na své narozeniny, ale viděla, že ve stejné datum vydává desku on, tak navrhla, že to o týden posune. Tady se McCartney projevil jako velký gentleman a datum své mladší kolegyni přenechal: „Když se dozvěděla, že desku vydám až 18. prosince, vrátila se k původnímu datu. Je příjemné, když si lidé vzájemně nehází klacky pod nohy,“ uvedl zpěvák v The Howard Stern Show. ■