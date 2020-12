Martina Pártlová odhalila vážné zdravotní problémy: Nádor v tlustém střevě a operace za pět minut dvanáct

Martina Pártlová Michaela Feuereislová

"Normálně mám za prázdniny kolem čtyřiceti koncertů, ale díky koroně jeli kluci akustický turné a já tak měla téměř celý prázdniny volno. Řekla jsem si, že budu mít alespoň čas na všechno zařizování okolo baráku, a hlavně si konečně dojdu k doktorovi s tou bederní páteří, kvůli které lezu jak lemra. Kamarád mi zařídil prohlídku a já si myslela, že to bude vyřešený ráz dva. Proběhla magnetická rezonance a pan doktor Fulin volá: Záda nic moc slečno Pártlová, ale máme zřejmě větší problém. Našli jsme nádor v tlustým střevě,” rozpovídala se o svém děsivém letošním zážitku Martina.

"Proběhla spousta vyšetření a páni doktoři to neviděli úplně růžově. Spíš mě připravovali na to nejhorší a musela jsem jít na první zákrok, po kterým mě měli hned pustit domů. Nepustili. Krom nádoru se totiž našlo i spousta polypů. Přestalo mi být do smíchu," svěřila se zpěvačka.

Vyděšená čekala na histologii a genetické testy. Naštěstí vše dopadlo dobře. Nádor nebyl zhoubný. Martinu tak čekala jen operace a odstranění nádoru.

"Naplánovali jsme operaci a na konci září dali toho šmejda pryč. Nicméně mi bylo řečeno, že jsem přišla za pět minut dvanáct. Přijít o rok déle, tak jsme řešili tu horší variantu a možná bych se nedožila padesáti," dodala Martina, která apeluje na všechny, aby nepodceňovali náznaky problémů a neoddalovali návštěvu odborníků. ■