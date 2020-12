Monika Leová a její manžel prožili Štědrý den každý u své rodiny. Vánoce se okolo miminka netočily

Pod stromeček si nadělili tematické fotky. Foto: Kateřina Nováková

Opět se o něco víc zakulatila a všichni vědí, že to není pojídáním vánočního cukroví. Monika Leová (29) čeká svého prvního potomka a na její postavě už to je v šestém měsíci vidět.

Modelka a moderátorka se podělila o kouzelné fotky se sváteční tematikou, které s manželem Martinem Košínem nafotili v ateliéru Kateřiny Novákové. Fotoaparátu se ujal manžel fotografky Marek.

„Focení bylo perfektní! Káťu s Markem známe dlouho a jsou to neuvěřitelní profíci. Při focení hodně záleží na atmosféře a ta byla vánoční, pohodová a podle toho výsledné fotky vypadají. Doufáme, že se vám líbí,“ svěřila se Super.cz se svými dojmy z focení Monika.

Na snímcích vypadal přirozeně i její manžel, byť není profesionální model. „Martin už má pár focení za sebou a jde mu to skvěle. Když jsme jeli na focení, měl za sebou náročný týden, tak byl trošku unavenější, ale z fotek to nebylo vidět,“ uvedla Monika.

Letošní Štědrý den strávili Monika a Martin každý u své rodiny, ale příští rok to bude jiné. „Už vymýšlíme, jak to zkombinujeme příští rok s prckem. Každopádně chceme být u štědrovečerní večeře s co nejvíce blízkými,“ plánuje Česká Miss Earth pro rok 2013, která překvapila informací, že se letošní Vánoce u nich ještě nenesly v duchu těšení se na miminko. „Spíš nám všichni říkali, ať si naposledy užijeme klidné Vánoce.“ ■