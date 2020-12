Šest týdnů před termínem porodu má nahoře 11 kilo! Takhle to v 8. měsíci sluší sexy moderátorce

Veronika Farářová Super.cz

"Jsem zvědavá, jak to bude. Termín porodu je naplánovaný na začátek února a na konec dubna je naplánováno finále České Miss Essens. Zvládám to, odskočím si a snad to půjde," řekla Super.cz s úsměvem Veronika.

S miminkem jí bude pomáhat maminka. "Chci se věnovat miminku, jak nejvíc to půjde. Nejsem máma, která dítě odevzdá chůvě. Ale přiznávám, že mi bude pomáhat maminka, a jsem za to ráda. Věřím, že všechno dobře dopadne," usmívá se Veronika, která se těší na holčičku.

Stále pracuje na plný plyn. "Jsem v 8. měsíci těhotenství. A ještě existuju. Hlavně si říkám nezastavit. Mám pocit, že čím méně toho dělám, tím hůř mi je. Jak člověk zpohodlní, je těžké se do toho zpátky dostat," vysvětlila na focení profilových fotek finalistek nového ročníku soutěže krásy.

"Sešli jsme se dnes s první skupinou finalistek, které fotily oficiální fotografie. Byla tady jedna, která neměla žádnou zkušenost. Je strašně hezké sledovat progres. Na tyhle dívky se těšíme nejvíc, protože ty můžou nejvíc překvapit," dodala Farářová. ■