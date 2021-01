Image mění jako chameleon: Nejvíc sexy tanečnice StarDance vypadá božsky v jakémkoli účesu

Martina Marková je neuvěřitelně sexy. Foto: archiv M. Markové

„Byla jsem celý život tmavovláska a hledala inspiraci v tvoření tanečních šatů a návrhů. Po ukončení taneční kariéry jsem na jednu akci vymyslela outfit, kterému mi v představách pořád ještě chyběl nějaký zajímavý detail. Rozhodla jsem se si černé vlasy obarvit na bílou. Tehdy to ještě nikdo neznal,“ svěřila se Super.cz Martina, která je nyní blondýnka.

S proměnami svého zevnějšku si ale hraje neustále. „Tam to všechno kdysi začalo. Účes měl velký úspěch, natočila jsem o tom video na svůj YouTube kanál, a i po několika měsících mi stále ještě slečny psaly a ptaly, jak na to. Velmi mě to potěšilo. Rozpoutalo to odvahu i dalších slečen vystoupit z řady a moc se mi to líbilo,“ prozradila Martina, která rozhodně patří k nejvíc sexy tanečnicím, které si soutěží StarDance prošly.

Dnes se může chlubit vysportovanou figurou, kterou čas od času předvede před fotoaparátem, stejně jako své nové účesy. „Říká se, že pokud si žena ostříhá vlasy, přijde velká životní změna. Cítím to podobně. Každý účes pro mě znamená změnu pocitu, novou inspiraci a představivost. Baví mě to a inspiruje pro mé další návrhy ouftitů nebo celkový image. Nebojím se extrému, jsem odvážná,“ svěřila se Marková a dodala. „Díky první změně se ze mě stala blondýna. Nikdy jsem blond být nechtěla, a nakonec se jako blond cítím daleko lépe, než jsem se kdy cítila s černými vlasy,“ dodala fitness trenérka. ■