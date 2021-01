Na váhu po Vánocích radši ještě nestoupla: Miluška Bittnerová si konec roku nehodlala kazit hubnutím

Miluška Bittnerová Michaela Feuereislová

„Ježíšek byl na mě extrémně hodný. Asi se spletl, tak hodná jsem nebyla, ale hádat se s ním nebudu,“ sdělila Super.cz herečka, které se přezdívá česká Marilyn Monroe. „Radost mám ze všech dárků, trefil se. Od parfémů přes prádélko, kabelky až po přenádherný starožitný prstýnek,“ pochlubila se nám Miluška, která si konec roku naplno užívá.

„Na váhu jsem ještě nevlezla a do konce roku si kazit radost nehodlám,“ řekla s humorem herečka, která upustí od vánočního mlsání až začátkem nového roku. Herečka si dovedla svátky užít i přes opatření, kvůli kterým nemohla být s celou rodinou. A velkou radost jí dělala samozřejmě malá dcerka. „Naší Bettynce udělal největší radost balicí papír a prskavky. Byla jsem i na půlnoční mši. Stihli jsme i zajet za mojí maminkou," svěřila se nám Miluška.

„Přestože byly tyto Vánoce jiné, byly velmi krásné. A jsem vděčná za to, že jsme mohli být spolu a zdraví. Jediné, co mi zkazilo radost, je fakt, že jsme se nesetkali s rozsáhlou rodinou v Hořicích. Ale vynahradíme si to příště. Snad brzy,” povzdechla si herečka., která si zahraje v příštím roce v muzikálu Láska nebeská v Divadle Broadway. ■