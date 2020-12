Bohuši Matušovi docházejí peníze: Kamarád mu slíbil práci přidavače na stavbě!

Bohuš Matuš bude pracovat na stavbě. Super.cz

"Je to takové smutné, když si vzpomenu, že koncerty, které jsem minulý rok dělal, byly krásně vyprodané a skvělé. Hrozně mě mrzí, že jsme všichni takhle dopadli. Musíme se všichni držet. A já asi půjdu od Nového roku do práce," řekl Super.cz Bohuš.

Ten už ví, o jakou práci půjde, a rozhodně se při ní zapotí více než při zpívání. "Našel jsem si práci na Kladně u kamarádů ve stavební firmě. A co bych mohl dělat jiného než nějakého přidavače, pomocníka. Ale snad by to bylo dobře placené. Jak říkám, je to kamarád, tak mě snad neudře. Jenom nevím, jak budu stíhat zkoušky na muzikál Láska nebeská, je to všechno tak složité," uzavřel zpěvák. ■