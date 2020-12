Populární youtuberka (30) je po nákaze covidem a předčasném porodu v kómatu

Grace Victory Profimedia.cz

„U Grace se před dvěma týdny projevil Covid-19, a přestože nejdřív měla lehké symptomy, postupem času se zhoršovaly. Což znamenalo, že dítě musela porodit, co nejdřív to šlo, byla příliš nemocná na to, aby mohlo těhotenství pokračovat,“ uvedla rodina v prohlášení.

Na Štědrý den se Grace narodil zdravý chlapeček, o den později začala mít potíže s dýcháním a další problémy, kvůli kterým ji lékaři uvedli do umělého spánku. „Nyní je stabilizovaná, ale prosím, nepřestávejte na ni myslet a modlit se,“ požádali blízcí její fanoušky.

„Moc ji milujeme a víme, že z toho vyjde silnější než kdy dřív. Celou svou kariéru zasvětila léčení lidí, nyní vás žádáme, abyste modlitbami vyléčili ji,“ dodali příbuzní s odkazem na holistický přístup k péči o zdraví, jemuž se Victory na svých platformách věnuje. ■