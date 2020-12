Zkrachovalý podnikatel Kokta? Ornella se rve za manžela jako lvice! Tato slova vás překvapí

Ornella Koktová a Josef Kokta Foto: archiv FTV Prima

"Hrozně mě to štve. Pepa nikdy nezkrachoval, žádnou firmu nepoložil. Naopak ji výhodně prodal a firma funguje dodnes. To, že padla burza a on na ní přišel o své zdaněné a těžce vydělané peníze přes noc, z něj spíš udělalo smolaře, jako z mnoha dalších, co si to pak i hodili. Kdo taky mohl tušit, že zmizí firmy i přes sto let staré," řekla Super.cz Ornella.

Za manžela se rve jako lvice. "Bojuje dál a tvoří. A toho si na lidech a na svém muži hrozně vážím. On mě to naučil. Hledět na svět jinak a v souvislostech. Jsem nesmírně vděčná, že jsem ho poznala. Nikdo mi toho tolik nedal jako on," dodala Ornella, která s Koktou čeká třetí dítě. Bude to holčička. ■