Dara Rolins opět utekla do tepla: Nový rok přivítá v Emirátech, odkud poslala fotku z pláže

Dara Rolins je opět u u moře. Foto: instagram D. Rolins

Pracovní příležitosti na rozdíl od jiných let, kdy se většinou loučila se starým rokem vystoupením, nemá, tak Daru Rolins (48) doma nic nedrží. V Česku se od návratu z dovolené na Zanzibaru zdržela jen pár týdnů a opět frnkla do tepla. Tentokrát do Spojených arabských emirátů.