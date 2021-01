Dvořák z Lucie a jeho manželka prodělali koronavirus. Dovolenou v Dubaji si naordinovali kvůli zdraví

Lucie Dvořáková Foto: archiv L. Dvořákové

Na konci tohoto roku vyrazila Lucie Dvořáková (42) s rodinou do tepla. O tom, že známá dýdžejka tráví čas se syny Michalem a Františkem a manželem Michalem Dvořákem v Dubaji, jsme vás ostatně informovali.

Pravdou je, že hudebnice toužila jako každý rok oslavit příchod nového roku na českých horách, ale opatření proti šíření koronaviru v Česku ji přiměla k cestě blíže k rovníku. „Štědrý den i Silvestra jsme poslední tři roky trávili v hotelu ve Špindlerově Mlýně. Děti to tam mají rády a my tam máme spoustu známých. Ale já jsem měla vždycky 25. a 26. prosince hraní, tak jsem ze Špindlu mohla odjíždět. Letos je všechno jinak, hotely i lanovky zavřené, takže jsme vyrazili do Dubaje,“ svěřila se Super.cz dýdžejka působící pod uměleckým jménem Lucca.

Moře si Lucca naordinovala ze zdravotních důvodů. „Oba jsme s manželem v říjnu prodělali koronavirus, který zejména mě dost oslabil. Navíc jsem v prosinci dostala angínu a musela brát antibiotika, takže dovolenou beru jako lázně a rekonvalescenci,“ vysvětlila nám.

Cestování do Spojených arabských Emirátů nebylo prý nijak komplikované. „Museli jsme mít test, který nesměl být starší než 96 hodin, děti ho mít nemusely, jelikož je jim méně než dvanáct let. Na letišti v Dubaji jsme podstoupili další test. Jinak opatření zde nejsou skoro žádná. Roušky uvnitř a dodržování rozestupů je základ, který nikoho neomezuje. Jsou otevřené aquaparky, které kluci milují, fungují restaurace a obchody, takže nám nic nechybí. Je příjemné vidět normálně fungující svět,“ říká Lucca.

Hudebnice se těší, až se situace umoudří i u nás. „Těším se, až bude vše normální i v Evropě. Mám spoustu nových pracovních plánů, ale většina z nich je uskutečnitelná jen za normální situace bez koronavirových opatření,“ říká Lucie „Lucca” Dvořáková. ■