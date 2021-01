Zraněný Átrej, bezzubá Císařovna a soud s autorem knižní předlohy: Mrkněte, co jste o filmu Nekonečný příběh nevěděli

Átrej a Falko patří k ústředním postavám Nekonečného příběhu. Profimedia.cz

Nekonečný příběh patří k nejkouzelnějším pohádkám 80. let. Kdo by zapomněl na Bastiana, Átreje nebo obřího chlupatce Falka? Níže můžete zavzpomínat a podívat se na zajímavosti, které jste o filmu možná nevěděli.

Noah Hathaway, který ztvárnil Átreje, se při natáčení ošklivě zranil. Kůň ho shodil ze sedla a poté na chlapce ještě dupnul.

A to ještě nebylo všechno. Když se natáčela scéna, kdy Átrejova koně pohlcuje Bažina smutku, Noah si zaklínil nohu ve výtahu, který sunul koně pod vodu, a ten ho stáhl pod hladinu. Když herce vytáhli, byl v bezvědomí, ale incident naštěstí přežil. Tradovalo se, že kůň při scéně zahynul, to byla ale naštěstí pouhá fáma, vůbec nic se mu nestalo.

A jako by toho ještě nebylo málo. Při scéně, kdy bojoval s Gmorkem, herec málem přišel o oko. Drápy trefily Noaha do obličeje a málem ho to stálo bulvu. Naštěstí tentokrát nešlo o nic vážného.

Postava Átreje měla v knize zelenou barvu kůže. Filmaři to sice plánovali stejně, ale když herce namaskovali, vypadal směšně a nevěrohodně, a tak od myšlenky raději upustili.

Noah Hathaway dostal na konci natáčení svého filmového parťáka darem. Koně si ale nemohl odvést kvůli komplikacím s přepravou, a tak zvíře nakonec zůstalo v Německu.

Tami Stronach alias Dětská Císařovna přišla před natáčením o dva přední zuby. Rekvizitáři jí vyrobili falešné, ale herečka nějakou chvíli šišlala, než se s nimi naučila mluvit.

Autor knižní předlohy Michael Ende nebyl vůbec spokojený s tím, co filmaři udělali s jeho příběhem. Byl dokonce tak naštvaný, že ani nechtěl, aby se jeho jméno objevilo v úvodních titulcích. S producenty se dokonce soudil. Trval na tom, aby bylo natáčení zrušeno nebo se film jmenoval jinak. Soud nakonec však prohrál.

Není příliš těžké uhodnout, která rekvizita byla největší. Model, který sloužil při natáčení jako šťastný drak Falko, byl 13 metrů dlouhý a samotná hlava měřila skoro metr. ■