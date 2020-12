Bizáry a kauzy roku 2020: Rouška v rozkroku Nely Boudové, ufňukaná Pavlína i vánoční útok na Verešovou

O čem se letos hodně mluvilo?

Nela Boudová s rouškou mezi nohama

Koronavirová pandemie a nejrůznější restriktivní opatření nezůstaly bez následků. Herečka Nela Boudová (53) se jeden večer natolik odvázala, že veřejně sdílela snímek s rouškou mezi roztaženýma nohama. Kontroverzní fotku nejprve ráno raději smazala, ale pak se k ní hrdě hlásila.

„Ta fotka byla i za hranicí vkusu, ale vyjadřovala přetlak a vznikla dva dny předtím, než jsem ji dala na sociální sítě po poradě se svým starším synem,“ nechala se slyšet herečka, jež tehdy brojila proti koronavirovým opatřením.

Bára Basiková a její do p*dele!!! status

A zase ten koronavirus. Hodně ostře se vůči opatřením ohradila zpěvačka Bára Basiková (57), která nešetřila sprostými slovy.

„At' už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do p*dele!!! At' už držej hubu a neotravujou nás všema katastrofickýma kecama, at' už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravej rozum a o práci! Do p*dele, do p*dele!!!“ ulevila si. A zároveň si přála, aby nemoc chytla, což se záhy stalo. Naštěstí pro ni s lehkým průběhem.

Ilona Csáková a její „hrátky“ s Billem Gatesem

A do třetice koronavirus. Ilona Csáková (50) odmítá očkování a protikoronavirová opatření považuje tak trošku za spiknutí mocných. „Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře B. Gatese a WHO, a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní,“ rozčílila se.

Csáková brojila proti zneužívání covidu mocnými v duetu s Romanem Horkým V dlouhém zatmění a nazpívala i vlastní protest song Má píseň. Do Csákové a jejího „Billa Gatese“ si v prezidentském projevu nepřímo rýpl i prezident Miloš Zeman. „Špatně mě pochopil,“ dušovala se.

Lynč Pavlíny z MasterChefa

Jednoznačně diváky nejvíc hejtovanou účastnicí televizní show se letos stala Pavlína Lubojatzky z kuchařské soutěže MasterChef Česko.

Emotivní Pavlína to schytávala za svou ufňukanost a dráždila diváky snad v každém kole. Když vyhrála výzvu o nejlepší bagetu, strhla se proti ní vlna odporu, kterou si ani nezasloužila. Později diváci obviňovali porotu, že Pavlínu protežuje. Nakonec skončila na druhém místě, jinak by snad diváci zaútočili na sídlo televize Nova.

Dominika Gottová a její „chvilky slávy“

Nejstarší dcera Karla Gotta Dominika Gottová (47) zažila opravdu bouřlivý rok. Nejprve se chtěla rozvést se svým problémovým manželem Timem a začít nový život v Česku, kde si našla práci v baru a lahůdkářství.

Nakonec vyhlásila, že se chce do Finska vrátit a žádost o rozvod stáhla. Během své krátké finské epizody se prý pokusila o sebevraždu, ale naštěstí ji včas zachránil manžel Timo. V mezičase napsala knihu o svém otci Karlu Gottovi, ve které zazní nejedna pikantnost včetně informace o údajném synovi Karla Gotta. Dominika se na sebe snažila marně upozornit nejen touto kauzou, ale i útokem na svou macechu Ivanu Gottovou.

Když Všeobecná fakultní nemocnice odmítla finanční obnos z prodeje knihy, ukázala prstem právě na vdovu po svém tatínkovi. Ta mediální vystoupení Dominiky Gottové dlouhodobě nechává bez komentáře. Jisté je, že v dokumentu Olgy Špátové Karel záběry natočené s Dominikou chybí, protože jejich zveřejnění nejstarší Gottova dcera odmítla.

Vztahové peripetie Karlose Vémoly

Vztah zápasníka MMA Karlose Vémoly (35) a jeho silikonky Lely Ceterové byl letos jako na houpačce. Lela obvinila Karlose z nevěry. A to prostřednictvím sociální sítě. „A ty dvě ku*vy, co s tebou letěly, vás fotí? Proč si s nimi foto nedáš? Nehraj to na Instagramu na rodinku… Hodně lidí ví, že zrovna ty andílek nejsi, a mně už došla trpělivost. Lhaní už bylo dost! Zbytečně se fotíš s chlapy,“ nešetřila ostrými slovy vnadná Slovenka. Karlos se totiž na zahraniční tréninkové akci fotil jen s kamarády. A to mu Lela nevěřila.

Pár, který spolu vychovává dceru Lili, se pak skutečně na čas rozešel, ale krátce před Vánocemi došlo k velkému comebacku. Drsný zápasník svou lásku zahrnoval drahými dárečky a komplimenty. Ta mu nakonec dala šanci a Karlos ji dokonce požádal o ruku.

Vánoční fejkové porno



Modelka Andrea Verešová (40) a její manžel neměli klidné Vánoce. Na internetu se totiž šířila porno nahrávka nejasného původu, na které je při sexuálních hrátkách zachycena dvojice s podobiznami modelky a jejího muže.

Verešová video označila za podvrh a celou záležitost předala policii. Ještě předtím s manželem nabízeli v přepočtu asi 1,3 miliónu korun za pomoc při dopadení pachatele. Tuto nabídku ale nakonec stáhla. ■