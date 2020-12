Dáma s dříve nejdelšími nehty světa prodává své skvosty: Neuvěříte, kolik za ně chce

Ayanna Williams prodává své nehty. Profimedia.cz

Ayanna Williams (54) z Houstonu si pěstuje své nehty 28 let. Dorostly do délky skoro 97 cm a Williams si díky nim v roce 2017 vysloužila zápis v Guinnessově knize rekordů. Nyní se je ale chystá prodat, a to za více než milión korun.