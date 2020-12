Za půl roku má dole 20 kilo: Zpěvačka se pochlubila nejen štíhlou postavou, ale i bytem v centru Prahy

Zpěvačka Leona Gyöngyösy se pochlubila štíhlou postavou i novým bydlením Herminapress

Zpěvačka Leona Gyöngyösy, kterou si můžete pamatovat z formace New Golden Kids a nyní se věnuje pro Česko netypickému gospelu, se pochlubila dvěma novinkami. "Během půl roku jsem zhubla dvacet kilo a přestěhovala jsem se na Staroměstské náměstí," řekla Super.cz.

Z nového bydlení je nadšená, i když byt 3 + k.k. ve 3. patře bez výtahu má jen pronajatý a nemohla ho sama ani zařizovat. "Už to bylo lehce vybavené od mojí kamarádky, od které byt mám. Je to taková kombinace moderního a zámeckého stylu. Máme podobný vkus, tak jsem to jen dotunila doplňky a pár kusy nábytku," prozradila Super.cz Leona s tím, že byt si nechala vyfotit s jedinou výjimkou. "Syn nechtěl ukázat svůj pokojíček," smála se maminka devítiletého Nicolase. Společnost jim dělá ještě fenka čivavy Chloe, kterou má od kamaráda Jana Bendiga (26).

Stěhovala se před dvěma měsíci a ještě předtím pořádně protřídila svůj šatník, takže to bylo o trochu jednodušší. "Díky ketodietě jsme zhubla dvacet kilo a dostala se z velikosti 42 zpátky na svoji velikost 38. Darovala jsem plné tři tašky oblečení maminkám, které na tom nejsou dobře finančně," upřesnila.

Jak to u zpěvačky doma vypadá a jaký je rozdíl mezi jejími rok starými a aktuálními fotografiemi, se podívejte v naší fotogalerii.