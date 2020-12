Další oblíbená tradice, kterou bude muset královna oželet: Vstup do nového roku proběhne bez her i příbuzných

Královna Alžběta II. Profimedia.cz

Královna Alžběta II. (94) a princ Philip nemohli kvůli pandemii koronaviru pořádat tradiční štědrovečerní večeři pro celou rodinu a vypadá to, že se musí vzdát i společné oslavy příchodu nového roku.

Za normálních okolností by se z Windsoru přesunuli na venkov do Sandringhamu, ale kvůli opatřením vlády to nejspíš nepůjde. Alžběta tak bude muset oželet svou oblíbenou silvestrovskou tradici “předpovídání budoucnosti“.

Na silvestra hrává královna s rodinou tzv. “lucky dip“. Sluha přinese nádobu s pilinami, která obsahuje také kartičky s předpovědí na příští rok.

„Každý člen královské rodiny si vytáhne kartičku, a pokud předpověď není příliš příznivá, na vině je nebohý sluha,“ píše ve své knize At Home with the Queen Brian Hoey.

Předpovědi sepisuje vždy někdo z domu a královna s manželem je schvalují. Každý z rodiny čte svou předpověď nahlas před ostatními. Většinou jsou vtipné a rodina je bere s humorem.

Další tradicí je, že královna nechává v Sandringhamu vánoční výzdobu až do Tří králů a nedovolí ji sundat, dokud sídlo neopustí.

Posledním zvykem, na nějž kvůli covidu-19 letos nejspíš nedojde, je, že jako první, kdo na silvestra po půlnoci vstoupí do domu, musí být tmavovlasý muž s pytlem uhlí, aby přinesl do domu štěstí.

O jeden zvyk se ale královna připravit nenechá, a sice v půlnoci odzvoní příchod nového roku zvonem. ■