Hilaria Baldwin při cvičení v koupelně Profimedia.cz

I světově známá komička Celeste Barber by si ráda občas zacvičila podle návodných videí celebrit. Hilaria Baldwin dala svým fanouškům krátký návod na to, jak se protáhnout v koupelně. Celeste to zkusila a vy se můžete podívat, jak to u ní doma dopadlo. Vtipnou nadsázku komentovala slovy: "Ne všechny koupelny mají zámek na dveřích."